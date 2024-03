Milan altalenante nelle prestazioni? Non secondo Pioli: "Negli ultimi 2-3 mesi la squadra ha giocato sempre ad un certo livello"

vedi letture

Negli ultimi mesi il Milan ha fatto un bel filotto di risultati positivi, "sporcato" dalle partite in fila contro Monza e Rennes, che hanno raddrizzato in parte la stagione rossonera. Se i risultati sono stati positivi le prestazioni, invece, non sempre sono andate di pari passo: dall'ottima prova contro l'Atalanta si è passati anche attraverso prestazione come quella di Monza o contro la Lazio di venerdì. Mister Pioli però non è molto d'accordo.

Come mai questa altalena tra le prestazioni? "Non credo che sia così nell'ultimo periodo. L'ultima partita che abbiamo sbagliato e perso nettamente sia stata quella di Monza. Negli ultimi 2-3 mesi la squadra ha giocato sempre ad un certo livello e le prestazioni sono state di un certo livello".