Milan, altra chance dal 1' per Adli: è giunto il momento della verità

vedi letture

In ordine alle assenze in mezzo al campo di Pobega, infortunato, e Bennacer, impegnato con l'Algeria in Coppa d'Africa, contro l'Empoli Yacine Adli avrà l'occasione di partire ancora una volta titolare nel Milan. Ad oggi il centrocampista francese ha collezionato ben 353' in Serie A, nel corso dei quali ha messo non solo alcune delle sue qualità ma inevitabilmente anche dei difetti, che alle volte lo hanno portato a fare errori anche grossolani.

Motivo per il quale l'opportunità di domani del Castellani potrebbe essere oro colato per un giocatore come Yacine, che una volta e per tutte deve dimostrare di meritarsi la conferma ma soprattutto una maglia prestigiosa come quella del Milan, con l'auspicio che possa essere addirittura decisivo.