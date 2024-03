Milan, altra panchina per Chukwueze ma dovrà essere utile a partita in corso

Stefano Pioli ha rivoluzionato l'attacco del Milan per la sfida di oggi pomeriggio a San Siro contro l'Empoli, anche se non totalmente com'era successo a Monza: chance dal primo minuto per Okafor e Jovic, mentre stavolta Samuel Chukwueze partirà dalla panchina. Nelle ultime settimane, il nigeriano è uscito un po' dai radar del tecnico rossonero che non lo ha fatto giocare nemmeno un minuto contro Atalanta, Lazio e Slavia Praga.

Come riferisce La Gazzetta Sportiva, il titolare a destra sarà nuovamente Christian Pulisic, che però sta giocando tanto e quindi avrà bisogno di un cambio nella ripresa. Sarà quindi una nuova grande occasione da sfruttare per Chukwueze che è ancora alla ricerca della sua prima rete in Serie A (in questa stagione ha segnato due gol in Champions League contro Borussia Dortmund e Newcastle).