Milan, altri due gol subiti ma ieri contro la Samp l'importante era vincere

I troppi gol subiti continuano ad essere un problema per il Milan: anche ieri contro la Sampdoria, i rossoneri ne hanno subiti altri due, allungando a 15 la striscia di partite in Serie A in cui la formazione milanista non è riuscita a mantenere la porta inviolata. Contro i blucerchiati, tutto ciò è passato in secondo piano in quanto l'importante era tornare alla vittoria dopo due sconfitte di fila. Lo riferisce il Corriere della Sera.