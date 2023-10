Milan, altri tre cartellini gialli al Maradona: sono 28 ora le sanzioni totali

vedi letture

Il Milan è uscito dal Maradona ancora una volta con diverse sanzioni disciplinari pendenti. I rossoneri hanno subito tre cartellini gialli: uno per Reijnders, uno per Romero e uno per Musah. I rossoneri hanno così ritoccato un record non molto onorevole, come quello del maggior numero di cartellini ricevuti in dieci partite di campionato. Nello specifico sono 25 i cartellini gialli e tre quelli rossi.