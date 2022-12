MilanNews.it

Dopo le quattro amichevoli invernali giocate durante la sosta per il Mondiale in Qatar2022, il Milan deve ora pensare al primo impegno ufficiale del 2023: mercoledì 4 gennaio 2023, infatti, i rossoneri saranno ospiti della Salernitana allo stadio "Arechi", nella sfida valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A.