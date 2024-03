Milan, anche la classifica dell'anno solare 2024 conferma il secondo posto

vedi letture

Il 2024 del Milan sta andando molto meglio rispetto a quanto sia andato il 2023, almeno per quanto riguarda il campionato. I rossoneri in campionato hanno cambiato marcia a partire da gennaio e sono riusciti a riportarsi sotto alla Juventus, superandola settimana scorsa al secondo posto e staccandola di tre punti in questo ultimo weekend dopo la vittoria in casa dell'Hellas Verona, al Bentegodi. Anche guardando la classifica dell'anno solare 2024 il Milan è secondo. I punti conquistati sono 26, frutto di otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, nella trasferta di Monza. Sono 23 i gol segnati e 13, ancora un po' troppo rispetto alla concorrenza, quelli subiti.

CLASSIFICA SERIE A - ANNO SOLARE 2024

Inter 31

MILAN 26

Bologna 23

Roma 23

Monza 20

Atalanta 18

Torino 17

Napoli 17

Juventus 16

Lazio 16

Genoa 14

Empoli 12

Verona 12

Cagliari 12

Fiorentina 10

Udinese 10

Lecce 8

Sassuolo 7

Frosinone 5

Salernitana 2