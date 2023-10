Milan ancora a secco in Champions: record negativo con la quinta partita di fila senza gol

Il Milan ha perso 3-0 contro il PSG. Per i rossoneri si tratta della prima sconfitta in questa Champions: ancora una volta non sono arrivati gol, ed è la quinta partita consecutiva nella massima competizione europea senza segnare per i rossoneri. Si tratta di un record negativo per i club italiani.