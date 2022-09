Milan, ancora zero minuti per Thiaw, Bakayoko e Lazetic

MilanNews.it

Sono sette i giocatori che fanno parte della rosa del Milan che ancora non hanno giocato alcun minuto in questo avvio di stagione. Oltre ai portieri di riserva Tatarusanu, Mirante e Jungdal, e il lungodegente Zlatan Ibrahimovic, ci sono altri 3 calciatori ancora a secco. Si tratta del nuovo acquisto in difesa Malick Thiaw che ancora non ha trovato spazio; Marko Lazetic anche lui fermato fisicamente; Tiemouè Bakayoko che sempr ai margini del progetto.