Milan, aperta la vendita dei biglietti per Salernitana ed Empoli

Il Milan, come ha annunciato sul proprio sito e sui canali ufficiali social, ha aperto oggi la vendita per i biglietti delle partite casalinghe contro Salernitana ed Empoli. Contro i campani si giocherà lunedì 13 marzo alle 20.45 mentre i toscani saranno ospiti a San Siro il sabato di Pasqua, l'8 aprile alle 16.30. I tagliandi possono essere acquistati sul nuovo sito dedicato.

Season Ticket Holders, check out our new-look ticket site and pick up a ticket for a friend ✌️️



Aperta la vendita, riservata agli abbonati, per le sfide a Salernitana ed Empoli: visita ora il nostro nuovo sito ✌️️ #SempreMilan