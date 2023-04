MilanNews.it

Nella partita di sabato, pareggiata dal Milan per 0-0 contro l'Empoli, i rossoneri hanno subito solamente sue tiri, di cui uno nell'ultima azione della partita. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il Diavolo aveva subito così pochi tiri in una gara solamente una volta nel 2005, 18 anni fa, in una partita contro il Chievo Verona.