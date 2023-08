Milan, arbitra Mariani: il bilancio con i rossoneri

Arbitrerà Maurizio Mariani di Aprilia, che sarà per la diciannovesima volta alla direzione del Milan (tre nella scorsa stagione 2022-23, l’ultima delle quali la vittoria dei rossoneri a Torino con la Juve per 1-0). Il bilancio del Milan con Mariani alla guida è di 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Sarà la prima volta con Mariani arbitro e il Torino come avversario.