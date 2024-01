Milan arrivato allo stadio: Ibrahimovic sul pullman con la squadra

Come testimoniano le immagini di Sky, il Milan è arrivato allo stadio Castellani per la gara in programma alle 12.30 contro l'Empoli e sul pullman insieme alla squadra rossonera era presente anche Zlatan Ibrahimovic, che per la prima volta da quando è stato nominato Senior Advisor di RedBrid e del club di via Aldo Rossi è al fianco del gruppo milanista per tutta la trasferta (era presente anche a Salerno, ma non aveva viaggiato con la squadra).

Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Milan:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Gyasi, Caputo. All. Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Maldini, Indragoli, Sodero. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Nava, Mirante, Jovic, Romero, Gabbia, Chaka Traorè, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All.: Pioli.