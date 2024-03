Milan assegnato per la prima volta all'arbitro Nyberg: i precedenti rossoneri con i fischietti svedesi

Manca sempre meno al fischio d'inizio del ritorno degli ottavi di finale di Europa League fra Slavia Praga e Milan, che affronterà quest'ostica trasferta europea con la massima attenzione possibile nonostante l'importante vantaggio di due gol accumulato nel corso della sfida d'andata di San Siro. La sfida dell'Edn Arena è stata assegnata all'arbitro svedese Glenn Nyberg, che per la prima volta in carriera si troverà a dirigere una gara dei rossoneri.

Non è la prima volta che il Milan viene però arbitrato da un direttore di gara svedese. Stando infatti a quanto riferito dai dati forniteci da magliarossonera.it, quella di domani pomeriggio sarà la 17ma partita diretta da un arbitro svedese. Finora 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente è il 3-1 con cui l'Arsenal ha sconfitto il Milan nel ritorno degli ottavi di Europa League nel 2018. In quell'occasione, subito dopo il vantaggio di Calhanoglu, Wellbeck si tuffò in area clamorosamente, e l'arbitro concesse un rigore che di fatto pose fine alle ambizioni di rimonta del Milan.