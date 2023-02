Milan-Atalanta: Gasperini litiga con i tifosi rossoneri dopo il match e tira un panino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta sportmediaset.it, dopo Milan-Atalanta, c'è stato un brutto episodio fuori da San Siro: uscendo dallo stadio con la propria auto, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini è stato preso di mira da alcuni tifosi rossoneri che erano su un'altra vettura e che hanno iniziato ad urlargli addosso ("Non hai mai vinto un c..."). L'allenatore dei bergamaschi ha "risposto" lanciando il panino che stava mangiando, che è finito nell'auto dei supporters milanisti. Gasperini, continuando a inveire contro i tifosi, ha poi rialzato il finestrino impedendo che lo stesso panino, rilanciato dall'altra autovettura, tornasse indietro.