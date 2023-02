Milan-Atalanta, grande prova dei rossoneri: vittoria e clean sheet, secondo posto agganciato: la classifica aggiornata

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Quarta vittoria di fila, la terza in Serie A, e quarto clean sheet. Un Milan spigliato domina, fisicamente e nel gioco, l'Atalanta del Gasp e mette in cascina altri tre punti molto importanti in ottica corsa Champions. I rossoneri salgono a 47 punti, agganciando l'Inter al secondo posto dietro il Napoli. Questa la classifica aggiornata.