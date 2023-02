Milan-Atalanta, il dominio rossonero in alcuni numeri

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan ha vinto dominando contro l'Atalanta domenica sera. Il risultato sul tabellino finale è 2-0 ma alcuni numeri raccontano ancora megliom quanto i bergamaschi siano stati annullati dalla squadra di Pioli. Zero tiri in porta per la Dea e solo un'occasione da gol a fronte di 3 tiri nello specchio rossoneri e delle 12 occasioni da gol create. Anche il dato sui passaggi chiave risulta significativo: 11 contro 1. Dati del match report della Lega di Serie A.