Milan-Atalanta, la top five delle reti dei rossoneri contro gli orobici

Per avvicinarsi alla partita tra Milan e Atalanta, in programma questa sera a San Siro, i canali social rossoneri hanno proposto la top five dei goal della squadra rossonera contro gli orobici. Tra le reti presenti, tante perle recenti.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> Le migliori firme rossonere in <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanAtalanta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanAtalanta</a> <br> 5 masterpieces against Atalanta at San Siro <br>➡ Scegli il tuo gol preferito su <a href="https://t.co/zyzdGPny89">https://t.co/zyzdGPny89</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/StarCasin%C3%B2Sport?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#StarCasinòSport</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/IlNuovoModoDiVivereIlCalcio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IlNuovoModoDiVivereIlCalcio</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://twitter.com/StarCasinoSport?ref_src=twsrc%5Etfw">@StarCasinoSport</a> <a href="https://t.co/rGBG6zLcmc">pic.twitter.com/rGBG6zLcmc</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1286662423861014531?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>