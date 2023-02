Milan-Atalanta, nel primo tempo la Dea non ha effettuato neanche un tiro: non succedeva da quasi vent'anni

MilanNews.it

L'Atalanta non ha effettuato nemmeno un tiro nel primo tempo: da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05) non era mai successo che la Dea chiudesse una prima frazione di Serie A senza effettuare conclusioni. La compagine di Gasperini che ieri sera si è presentata a San Siro non era sicuramente nel suo momento migliore, per assenze e risultati recenti, ma è comunque un dato indicativo della bontà della prova dei rossoneri, che sono tornato a mettere in campo principi e concetti che hanno fatto la differenza fino a qualche settimana fa.