Milan-Atalanta, oltre 72mila spettatori a San Siro. E ci sarà un'iniziativa con Warner Bros

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora un successo di pubblico a San Siro per il match contro l’Atalanta di questa sera: oltre 72 mila biglietti venduti, con centinaia di ingessi dedicati al Club 1899, l’esperienza VIP dedicata ai tifosi che vogliono vivere le emozioni dello stadio nelle zone più esclusive e glamour. Tantissimi gli ospiti e i vip attesi stasera, nella giornata conclusiva della Milan Fashion Week, al centro delle attività di engagement e comunicazione di AC Milan, sempre più protagonista della cultura, del lifestyle, del costume e come catalizzatore di passionie tendenze.

Nelle lounge dedicate agli ospiti del Milan, si potranno incontraretop model come Bianca Balti, giovani interpreti del cinema come Beatrice Vendramin e Saul Nanni, volti televisivi come Melissa Satta. Special guest della serata Maye Musk - modella, dietista, imprenditrice e influencer, oltre che mamma di Elon Musk - e il tennista Stefanos Tsitsipas. Inoltre, sempre presenti i più seguiti creator e influencer digitali: stasera, in particolare, assisteranno al match Jacob Rott, Luis Freitag, Nils Kuesel, Yusuf Panseri e Simone Berlini che, insieme, contano oltre 40 milioni di followers solo su Tik Tok. Una contaminazione di mondi e generazioni eterogenee che si connettono grazie ad un unico appassionante fil rouge&noir.