Milan-Atalanta: Theo Hernandez eletto MVP della sfida

Fonte: acmilan.com

In copertina, nella notte di San Siro, c'è il bolide di sinistro che ha generato l'autogol di Musso: un episodio che ha confermato la tradizione positiva di Theo con gli orobici dopo il gol segnato nel precedente del 15 maggio 2022. Per Hernández, tra l'altro, è il primo premio di MVP nel corso di questa stagione.

Una bella prestazione a coronare un febbraio in continua ascesa e crescita di rendimento. È Theo Hernández, il capitano di giornata, l'MVP di Milan-Atalanta 2-0: il terzino francese ha ottenuto poco più del 50% delle preferenze dei tifosi rossoneri su AC Milan Official App, precedendo sul podio i compagni di squadra Malick Thiaw e Rade Krunić.

Quella del numero 19 rossonero è stata una partita matura, autoritaria e consapevole: su un campo reso pesante dalla pioggia caduta battente su Milano, Theo ha alternato le sue famose sgroppate a tanti momenti di possesso e controllo, risultando il miglior rossonero per falli subiti.

Nel Milan-Atalanta di Hernández da segnalare anche 9 recuperi, 30 passaggi positivi, 2 cross e ben 72 palloni giocati, il secondo miglior dato di squadra. Una rinnovata centralità tattica, sui due lati del campo, acquisita in questo febbraio della svolta per la squadra di Stefano Pioli: inversione di rotta arrivata anche per merito del suo "treno". Bravo Theo!