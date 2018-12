Milan, attento al Torino: granata seconda miglior difesa della Serie A in trasferta

A San Siro, domenica sera, andrà in scena Milan-Torino. Per i rossoneri non sarà una sfida da sottovalutare dal momento che gli uomini di Mazzarri si sono rivelati una squadra molto ostica da sfidare quando giocano lontano da Torino. I granata, infatti, possono vantare la seconda miglior difesa in trasferta, dopo la Juventus, con soli sei gol subiti e, sempre con i bianconeri, è una delle uniche due squadre a non aver ancora perso fuori casa in Serie A.