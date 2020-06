Milan, attenzione a Dybala: quando vede rossonero si infiamma

Dybala si era già dimostrato una bestia nera del Milan, con due gol realizzati quando vestiva la maglia del Palermo, confermando questo status anche contro Gigio: in tredici partite l'argentino ha realizzato cinque reti, tutte allo Stadium, sbagliando però il calcio di rigore a Doha, neutralizzato da un grande intervento del classe '99. Se non bastassero i gol segnati a Donnarumma, il bianconero ha segnato anche contro Reina nella sfida dell'aprile 2019, vinta 2-1 dalla Juventus in rimonta