Milan, attesa la risposta di Ibra. Problema attacco: ballottaggio Leao-Piatek

In attesa di conoscere la risposta di Zlatan Ibrahimovic dopo l’offerta del Milan, i rossoneri devono risolvere il problema del gol in vista della partita di domenica a Parma. Prima il presente e poi il futuro, perché da qui al mercato invernale mancano ancora quattro partite e i rossoneri per tirarsi fuori dai guai devono accumulare quanti più punti possibili. Così in attesa di conoscere il destino di Ibrahimovic (che dovrebbe dare un responso definitivo a inizio dicembre), il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà valutare in settimana se affidare le chiavi dell’attacco a Leao o Piatek allo stadio Tardini.

Il polacco sembra essere davvero in difficoltà psicologica, un giocatore da ritrovare vista la rottura anche con il pubblico rossonero. Piatek all’uscita dal campo nel secondo tempo contro il Napoli è stato fischiato dai sostenitori del Diavolo, certificando di fatto un malumore rilevante da parte del pubblico nei suoi confronti. Ma non se la passa meglio il giovane Leao, la cui crescita sembra essersi fermata dopo la bella prestazione contro la Fiorentina in cui aveva messo a segno anche un gol splendido.

Sarà una scelta difficile perché entrambi gli attaccanti sono in difficoltà, ma in compenso Pioli potrà fare affidamento su Calhanoglu e Bennacer, dal rientro dalla squalifica, e su Suso. Lo spagnolo aveva saltato la gara contro il Napoli per problemi intestinali. Armi importanti a disposizione di Pioli per provare a vincere la sua seconda gara da quando siede sulla panchina milanista.