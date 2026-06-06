Milan, attesi nuovi aumenti ai prezzi degli abbonamenti
Contestazione dei tifosi del Milan contro la proprietà in pieno corso di svolgimento. I sostenitori rossoneri al momento non sono scesi in piazza ma stanno esprimendo in diversi modi il loro totale disappunto per l'operato di Gerry Cardinale e del suo fido collaboratore Zlatan Ibrahimovic. Sono stati appesi manifesti sia a Milano che a Napoli, in cui i principali bersagli sono il proprietario, il Senior Advisor ma anche Paolo Scaroni e Maikel Oettle. Sono stati allestiti striscioni davanti a Casa Milan. La Curva Sud ha diramato già un paio di comunicati molto duri.
IL MILAN SI PREPARA AD ALZARE I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI
Insomma al Milan il clima è molto pesante. E attualmente la situazione è più caotica che mai: dopo la mancata qualificazione in Champions League e il licenziamento in tronco di tutte le figure ritenute responsabili del fallimento da Cardinale, il club si ritrova ancora senza guide praticamente a tutti i livelli. In questo contesto e con la contestazione dei tifosi in atto, la proprietà sembra voler andare per la sua strada: secondo quanto viene riportato oggi dal Corriere dello Sport, infatti, il Milan sarebbe intezionato ad alzare i prezzi della campagna abbonamenti quest'estate. Viste le premesse sarà curioso vedere la risposta dei tifosi rossoneri che l'anno scorso hanno sottoscritto in circa 40mila.
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