Milan, atteso nei prossimi giorni un messaggio di auguri per Natale da parte di Gerry Cardinale

vedi letture

Ieri c'è stata la festa di Natale del Milan alla quale ovviamente hanno partecipato tutti i giocatori e i dipendenti del club rossonero. A fare gli onori di casa erano presenti ovviamente anche il presidente Paolo Scaroni e l'ad Giorgio Furlani che hanno portato anche i saluti di Gerry Cardinale.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che nei prossimi giorni (probabilmente alla vigilia di Natale), arriverà un messaggio di auguri per le festività natalizie da parte del numero uno di RedBird. Assente ieri alla festa anche Zlatan Ibrahimovic, il quale potrebbe però vedersi tra oggi e domani per prima volta a Milanello per la sua prima uscita ufficiale da nuovo super consulente di Cardinale e del Milan.