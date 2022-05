Milan, auguri di buon compleanno a Bonera: l'ex difensore compie 41 anni

MilanNews.it

Quest’oggi Daniele Bonera compie 41 anni. Attuale collaboratore tecnico del club, Bonera, ha vestito per 9 stagioni la maglia del Diavolo collezionando in totale 201 presenze. Il caso curioso, è che il difensore bresciano, non ha mai segnato un gol con il Milan. Il suo palmares è ricco di vittorie: 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per Club. La società di via Aldo Rossi gli dedica un post sui social scrivendo: “Ottimo lavoro, Daniele... e buon compleanno!”.