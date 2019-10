Milan, avanti con Piatek. Giampaolo ora chiede il tutto per tutto

"Il Milan non può rinunciare al suo attaccante più prolifico. Se non li fa lui i gol, chi li fa? Può anche stare fuori due o tre partite in un campionato, ma non possiamo rinunciare al nostro capocannoniere. Gli uomini importanti devono stare in trincea". Parole e musica di Marco Giampaolo sulla titolarità di oggi a Genova di Piatek. L’attaccante polacco è stato aspramente criticato di recente (due gol su rigore e ancora nessuno su azione), qualche fischio anche durante la disfatta interna con la Fiorentina, ma Piatek non è in discussione. L’ha capito Giampaolo, e sa di dover sfruttare a massimo le sue qualità, non di punirlo con una panchina, che in questo momento sarebbe difficile da digerire a livello mentale. Piatek va recuperato e non ammazzato (calcisticamente parlando). Dunque stasera toccherà ancora a lui sfidare la difesa del Genoa, come aveva fatto l’anno scorso nel derby quando indossava la maglia della Samp.

Però è un Giampaolo anche consapevole di ciò che manca alla squadra: “Ci mancano gli ultimi 20 metri, perché la squadra sotto fa abbastanza bene. Gli ultimi ventri metri vanno messi a posto”, ha detto senza nascondere i problemi sotto al tappeto. "Le sconfitte intaccano il morale dei calciatori. Abbiamo analizzato i nostri errori, ci siamo confrontati. Abbiamo messo in atto tutte quelle strategie per superare il momento difficile”. Ora però tocca al campo dare le risposte giuste, perché se il Milan sarà quello del mese di settembre, difficilmente tornerà vincente a Milano, e a quel punto il rischio esonero diventerà realtà per Giampaolo. Se invece i rossoneri dovessero vincere e convincere, non solo il Milan si tirerebbe fuori dai bassifondi della classifica, ma salverebbe il morale e probabilmente anche la posizione del proprio tecnico. “Il mio futuro? I giocatori devono dare la vita per la maglia, non per me. La squadra credeva e crede nelle mie idee. Bisogna essere forti nelle sconfitte, c'è da soffrire ed essere attenti ai dettagli".