Milan, Bakayoko torna dopo la squalifica

Buone notizie per Gattuso in vista di Frosinone-Milan. Oltre a Kessié, infatti, il tecnico rossonero riavrà a disposizione Bakayoko, anche lui - come l’ex atalantino - appiedato dal Giudice Sportivo per una giornata dopo il cartellino rosso rimediato a Bologna. Dopo un inizio di stagione a dir poco complicato, "Baka" è diventato uno dei punti fermi e di forza della formazione rossonera. Con ogni probabilità, il francese agirà in mezzo al campo insieme a José Mauri (nel ruolo di playmaker) e al sopracitato Kessié.