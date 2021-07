Milan, Ballo-Touré lo stakanovista: in quattro anni solo quattro partite saltate per infortunio

Nei suoi quattro anni di carriera da professionista Fodé Ballo-Touré ha rimediato un infortunio. Il terzino francese che interessa molto al Milan ha infatti riportato la frattura del metatarso in Brest-Monaco, incontro valido per la sesta giornata di Ligue 1 giocato lo scorso 4 ottobre. Il classe ’97 ha poi saltato i successivi quattro match di campionato, tornando a giocare il 20 novembre nel match con il PSG valido per l’undicesimo turno.