Entrato al 74', espulso all'81'. Quest'oggi Mario Balotelli ha ricevuto il primo cartelllino rosso della stagione, e gli costerà molto caro: infatti l'ex attaccante rossonero salterà il Milan la prossima giornata. Dopo non aver partecipato alla gara d'andata, il numero 45 del Brescia non sarà in campo neanche nel match di ritorno.