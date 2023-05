Milan, bastano tre punti nelle ultime due giornate per strappare il pass per la Champions League 2023-2024

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La penalizzazione della Juventus, alla quale sono stati tolti 10 punti in classifica, avvicina il Milan alla prossima Champions League: ai rossoneri, che sono attualmente quarti, basterà fare tre punti nelle ultime due giornate di campionato per strappare il pass per l'edizione 2023-2024 della massima competizione europea per club. Il Diavolo affronterà domenica in trasferta proprio la Juventus, mentre una settimana dopo ospiterà il Verona a San Siro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.