Milan beffato? Altro che! Il mercato dice il contrario: i rossoneri unico club a spendere (seriamente) in Serie A

vedi letture

Sono stati tanti - anche troppi - i "Milan beffato" in questa prima parte di calciomercato, eppure sono stati tanti - e certamente non troppi - i colpi che il Milan ha messo a segno fino ad oggi spendendo moneta sonante: Sportiello e Luka Romero a parametro zero e gli acquisti a titolo definitivo Loftus-Cheek dal Chelsea (16 milioni più 4 di bonus), Pulisic dal Chelsea (20 milioni), Reijnders dall'AZ Alkmaar (20 più 5 di bonus) e Okafor dal Salisburgo (ufficiale domani a 14 milioni), attendendo l'altro colpaccio Chukwueze a 27-28 milioni bonus compresi dal Villarreal. E non è finita qui.

Insomma: altro che Milan beffato! Il club rossonero è l'unica squadra in Italia con possibilità ampia di spesa e che sta muovendo il calciomercato nostrano, grazie al lavoro di Furlani, Moncada, del ds D'Ottavio e dell'avvocato Cantamessa, investendo tanti soldi a conferma di un progetto solido tecnicamente e economicamente. Checché se ne dica...