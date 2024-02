Milan, bene in attacco e male in difesa: i numeri rossoneri

Il Milan di questa stagione è altalenante e spesso è a due facce. Lo dicono anche i numeri. Se guardiamo la produzione offensiva in campionato dei rossoneri, risulta che la squadra di Pioli è il secondo miglior attacco del torneo solamente dopo l'Inter di Simone Inzaghi. Sono stati 46 i gol segnati dal Milan in 23 giornate di campionato: - 5 dall'Inter prima e a +6 sull'Atalanta che è la terza forza in fase realizzativa.

L'altra faccia della medaglia, però, mostra un lato molto negativo. Questo riguarda il rendimento difensivo rossonero. Il Milan ha sbuto ben 27 reti in 23 giornate di campionato e attualmente è l'undicesima difesa della Serie A, anche dietro il Genoa neopromosso che è fermo a quota 26 gol incassati. Numeri non incoraggianti.