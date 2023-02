MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer non prenderà parte alla trasferta di Monza. Come confermato dallo stesso tecnico rossonero Stefano Pioli durante la conferenza stampa, l'algerino non sarà disponibile per la sfida in programma domani alle ore 18.00 all'U-Power Stadium. Il classe '97 salterà la quinta gara di fila dopo Sassuolo, Inter, Torino e Tottenham.