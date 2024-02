Milan, Bennacer torna titolare dopo quasi un mese e mezzo

vedi letture

Nella formazione titolare del Milan che affronterà stasera il Napoli a San Siro c'è anche Ismael Bennacer che farà coppia in mezzo al campo con Yacine Adli. Il centrocampista algerino torna a giocare dal primo minuto dopo quasi un mese e mezzo (43 giorni per la precisione): l'ultima volta risale infatti al match di campionato contro il Sassuolo dello scorso 30 dicembre.

Bennacer ha saltato le successive partite del Diavolo contro Cagliari e Atalanta di Coppa Italia e contro Empoli, Roma, Udinese e Bologna di Serie A prima perchè era in Coppa d'Africa con la sua nazionale e poi per un problema muscolare rimediato proprio durante gli impegni con l'Algeria. L'ex Empoli è tornato in campo una settimana fa nella partita contro il Frosinone (in campo 28' nella ripresa).