Dopo Hernandez e Krunic il nuovo Milan guidato da Marco Giampaolo sta per concludere il suo terzo acquisto, secondo rinforzo per la mediana, quello di Ismaël Bennacer. Un affare che costerà al Milan 16 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre al talento algerino andranno 1.5 milioni di euro a stagione per cinque anni.