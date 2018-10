Milan-Betis 0-1 al primo tempo: Sanabria-gol, poi disastro rossonero

Solo Betis in questi primi quarantacinque minuti di gioco. Milan a tratti imbarazzante: prestazione da dimenticare dei rossoneri, fischiati giustamente dal pubblico di San Siro. Gli spagnoli trovano il gol del vantaggio alla mezzora con Sanabria, che approfitta di una dormita della difesa di casa (Reina compreso) per insaccare sotto misura. Gli ospiti sfiorano più volte il raddoppio, ma alla fine rischiano di subire il pareggio nell’unica palla-gol costruita dal Milan: Higuain, però (nervosissimo), si incarta a tu per tu con il portiere avversario. Tutti sottotono, da Bonaventura al solito Bakayoko, autore di un paio di buchi avvero clamorosi. Male Castillejo, così come Borini. Insomma, c’è davvero poco da salvare in questo primo tempo.