Archiviato il derby, per il Milan è già tempo di pensare all’Europa League. L’obiettivo è battere il Betis a San Siro per archiviare il discorso qualificazione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, per l’occasione, Mattia Caldara potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Il giovane difensore, dunque, potrebbe prendere il posto di Musacchio.