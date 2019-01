Milan, Biglia non sarà a disposizione prima di febbraio

Buone nuove da Milanello, dove Paquetà e Higuain (quest’ultimo si è allenato in Argentina con un preparatore) sono segnalati in grande forma. Meno belle, invece, come riporta La Gazzetta dello Sport, le notizie riguardanti Lucas Biglia, che non è ancora in gruppo e non lo sarà verosimilmente fino a fine mese. Il polpaccio guarisce senza intoppi, ma l’ex laziale non sarà a disposizione prima di febbraio.