"Milan bloccato in un tunnel e senza vedere uno spiraglio di luce": Sacchi commenta così i rossoneri

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così del momento del Milan. Di seguito un estratto delle sue parole sulla stretta attualità del mondo rossonero:

"Mi pare che il Milan si sia infilato in un tunnel e che non riesca a vedere nemmeno uno spiraglio di luce. Gli obiettivi sono diventati un posto per l’Europa League e la Coppa Italia: troppo poco, anche pensando agli investimenti economici compiuti. Purtroppo gli errori, durante la stagione, sono venuti a valle con la forza di una valanga. Tutto nasce da una mancata chiarezza nelle idee. Ricordo, e spero di non sbagliarmi, che il Milan aveva individuato in Lopetegui l’allenatore per questa stagione. Poi, dato che i tifosi si sono ribellati, perché consideravano Lopetegui un profilo non adatto, si è deciso di puntare su Fonseca che tuttavia, non aveva un curriculum particolarmente importante".