Milan-Bologna 0-0 all'intervallo, rossoneri imprecisi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si concludono in parità i primi quarantacinque minuti di Milan-Bologna, con i rossoneri che sono stati padroni del gioco e della gara. Le occasioni ci sono state da ambo le parti, principalmente dalla distanza per gli ospiti e di testa per i padroni di casa, che hanno peccato di qualità e lucidità negli ultimi metri. I giocatori però sembrano essere in palla, nel secondo tempo servirà continuare così dal punto di vista della concentrazione e alzare ritmo e qualità.