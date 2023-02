Milan-Bologna 0-0 nello speciale di DAZN: il discorso di De Leo all'intervallo, il commento di Arnautovic e il messaggio di Mihajlovic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"We are one" (QUI il link) è uno speciale di DAZN in cinque episodi sulla stagione 2021-2022 del Bologna.

Nell'episodio in cui si parla di Milan-Bologna del 4 aprile 2022, terminata 0-0, ci sono i seguenti commenti:

Marko Arnautovic, nel commento post gara, dice: "E' difficile andare a giocare a San Siro. Il Milan voleva vincere lo Scudetto. Noi siamo entrati e ci siamo. detti che non abbiamo niente da perdere. Abbiamo fatto una grandissima partita"

All'intervallo, Emilio De Leo, vice di Mihajlovic, ha parlato così alla squadra: "Non deve passare una mosca. Dobbiamo partire per fare gol, perché loro vanno in crisi quando partiamo per fare gol".

In ultimo, il messaggio di Mihajlovic dall'ospedale collegato in videochiamata a fine partita: "Bravi, complimenti. Avete fatto una grande partite. Se ci avessimo creduto di più potevamo anche vincerla, ma va bene".