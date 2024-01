Milan-Bologna 2-2, il QS: "Loftus non basta. Due errori dal dischetto: rimpianto Pioli"

vedi letture

All'indomani del 2-2 tra Milan e Bologna, l'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così: "Loftus non basta. Due errori dal dischetto: rimpianto Pioli". La doppietta dell'inglese non basta al Diavolo per portare a casa i tre punti. In casa rossonera non mancano i rimpianti non solo per aver subito il gol del pari al 92' su rigore, ma anche perchè precedentemente la squadra di Pioli aveva sbagliato due tiri dal dischetto con Giroud e Theo Hernandez.

La delusione di Stefano Pioli nel post-partita era tantissima: "Andiamo via con rammarico. Un peccato perché la prestazione l’abbiamo fatta. Ci deve insegnare che non puoi mollare l’attenzione in fase difensiva come nell’ultima azione del rigore. Non c’entrano fortuna o sfortuna, ma dopo esserci riportati in vantaggio non dovevamo concedere al Bologna l’occasione del rigore. Non eravamo in superiorità numerica, di più: siamo dieci giocatori dentro l’area e non aiutiamo Theo in raddoppio, non leggiamo bene l’inserimento".