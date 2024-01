Milan-Bologna: Camarda ha visto la partita in Curva con suo papà

Francesco Camarda ha assistito ieri sera al match casalingo del Milan contro il Bologna a San Siro, ma non come sempre in tribuna: il giovane attaccante rossonero, che nel pomeriggio aveva giocato con la maglia della Primavera contro la Roma entrando in campo ad inizio ripresa (0-0 il risultato finale della sfida), ha visto infatti la partita in curva con suo papà, con i tifosi milanisti che gli hanno anche dedicato un coro.

Questi i numeri stagionali di Camarda:

PRESENZE IN PRIMAVERA 1: 15

PRESENZE IN COPPA ITALIA PRIMAVERA: 3

PRESENZE IN YOUTH LEAGUE: 4

PRESENZE IN SERIE A: 2

GOL: 8