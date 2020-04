Milan, Bonaventura non rinnoverà il contratto. L'Atalanta attende ulteriori sviluppi

Il Milan ha comunicato a Giacomo Bonaventura che non ci sarà un prolungamento di contratto, in scadenza il 30 giugno 2020. Il centrocampista rossonero sarà uno degli svincolati di lusso del mercato estivo e l'Atalanta può approfittarne per riportarlo a Bergamo. Bonaventura potrebbe far comodo a Gian Piero Gasperini, ma prima di pensare ad eventuali accordi si cercherà di capire quale saranno i tempi e i modi per poter terminare la stagione. Il calciatore interessa anche a Roma e Torino.