© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Marco Bosisio è in uscita dal Milan. Il giovane difensore classe 2002, in scadenza di contratto dopo l'ultima annata trascorsa nella primavera rossonera, è finito nel mirino del Bari, il quale dopo la promozione diretta in Serie B potrebbe pensare di ingaggiare il calciatore milanista per rinforzare il proprio reparto arretrato.