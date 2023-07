Milan, Bozzolan dopo il rinnovo fino al 2027: "Sono contento e onorato"

vedi letture

Dopo l'ufficialità del suo rinnovo fino al 30 giugno 2027, Andrea Bozzolan, terzino sinistro classe 2004 della Primavera del Milan, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Sono molto contento e onorato di continuare a far parte di questa famiglia che mi ha cresciuto e ha creduto in me fin da piccolo".