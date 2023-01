Sceso in campo nel pareggio con il Lecce di ieri sera, Brahim Diaz ha toccato quota 100 presenze con la maglia del Milan. Questi i numeri nella stagione in corso:

PRESENZE IN A: 17

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 20

GOL SEGNATI: 4 (tutti in camponato)

AMMONIZIONI: 3 (due in Serie A e una in Champions)