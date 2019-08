Milan-Brescia: tutti a San Siro!

Milan-Brescia: vietato perderla. Dopo l'enorme dimostrazione di passione e affetto della scorsa stagione, con più di un milione di spettatori presenti a San Siro, anche nel nuovo campionato vi vogliamo al nostro fianco. Ora più che mai. Ci sarà sicuramente uno stadio pieno di cuori rossoneri: si prevede, infatti, un'ottima affluenza di pubblico per l'esordio in casa della squadra di Mister Giampaolo. L'appuntamento è per sabato 31 agosto alle 18.00.

ABBONARSI CONVIENE!

Continua senza sosta la campagna abbonamenti, per vivere al meglio (e al miglior prezzo) le 19 gare casalinghe della Serie A 2019/20. Assicurati il miglior posto per la sfida contro il Brescia e per tutti i restanti match, a partire da 14€ a partita.

PROMO FAMIGLIA

Speciale promozione dedicata alle famiglie. In molti settori dello stadio gli Under 16 possono acquistare un biglietto a partire da 20€ (tariffa applicata solo unitamente all'acquisto di un biglietto a prezzo "intero").

BIGLIETTI

Sono disponibili ancora gli ultimi biglietti con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio. I tagliandi sono disponibili anche presso la biglietteria di Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket sparsi sul territorio italiano.

RESTRIZIONI

I residenti in provincia di Brescia possono acquistare titoli d'accesso solo se non in possesso di tessera del tifoso.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi a evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 5

Vengono garantiti ingressi a 1€ per gli Under 5, da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi.

Vi aspettiamo a San Siro!